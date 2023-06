Berlusconi, la villa che regalò a Francesca Pascale ora è di una multimilionaria svizzera: ecco chi è la nuova proprietaria

Silvio Berlusconi aveva acquistato Villa Maria a Rogoredo di Casatenovo nel 2015 come pegno d'amore per l'allora fidanzata Francesca Pascale. Silvio la comprò per 2,5 milioni di euro e Francesca "coordinò" lavori di ristrutturazione dal valore di quasi 30 milioni. Poi la storia tra il cavaliere e la Pascale finì, lei si è sposata con la cantante Paola Turci, lui è accompagnato dalla giovane Marta Fascina. E nel 2022 il nido d'amore, come già di sapeva, è stato venduto. Ma quello che è vebuto fuori ora è il nome dell'acquirente.

La villa

Si tratta di una villa da 1.140 metri quadrati, immersa in un parco da oltre 30mila metri quadrati, a Rogoredo di Casatenovo (Lecco), non distante da Arcore. Dispone di sette camere da letto, otto bagni, palestra e cinema interno. La casa, dopo i lavori voluti dall'ex compagna di Berlusconi, è stata dotata di un sofisticato sistema di domotica. Dopo la rottura con il Cav, Francesca Pascale ha continuato a vivere in Brianza per un po', prima di trasferirsi in Toscana insieme a Paola Turci.

Il nuovo proprietario

Il nome dell'acquirente è stato rivelato da Il Fatto: si tratta di Lavinia Eleonoire Jacobs, nipote di Klaus Jacobs, il re (svizzero) del cioccolato scomparso del 2008.



Il prezzo

L'imprenditore, che Forbes, annovera tra i più grandi del settore, tra le sue varie operazioni di successo vantava la produzione del "Toblerone", la barra di cioccolato e croccante famosa in tutto il mondo e oggi di proprietà di una multinazionale. L'affare si è concluso assai rapidamente, pochi giorni dopo che la tenuta venne messa sul mercato, con la mediazione di Lionard spa.

Rimane top secret il prezzo di vendita. Villa Maria era stata in precedenza la dimora dell'ex calciatore e imprenditore Valentino Giambelli, noto per essere stato (proprio come Berlusconi) il presidente del Monza Calcio. Acquistata nel 2015 per 2,5 milioni di euro era stata oggetto di importanti interventi di ampliamento e ristrutturazione con un investimento di 29 milioni di euro. Tutti nel paese da 12 mila abitanti nella Brianza ricordano i mesi di lavori alla villa per dotarla di ogni confort e di ampie vetrate sul parco. Come oneri di urbanizzazione Berlusconi pagò il rifacimento della piazza della chiesa attigua.