Francesca Ferragni e le nozze blindate, il (futuro) marito smentisce i rumors: «Regole per gli ospiti? Nessun patto da sottoscrivere. Venite, divertitevi e bevete»

«State tranquilli non c'è nessun patto massonico da sottoscrivere». Riccardo Nicoletti (prossimo) marito di Francesca Ferragni appare sui social a poche ore dal fatidico Sì per smentire le voci che sono circolate ieri secondo le quali la coppia aveva imposto agli ospiti rigide regole da seguire per il matrimonio: no foto né video social, finestre oscurate della location e ospiti riconoscibili con un bollino rosso sulla mano. Secondo la fonte, che ha spifferato tutto a Deianira Marzano, molti degli invitati proprio a causa di questi "diktat"avevano storto il naso.

Francesca Ferragni si sposa oggi

Ebbene pare sia tutta una frottola.

Ricky, con una maglia indosso con disegnata la famiglia (Francesca, Edoardo, la gabri e lui e la data delle nozze) scrive su Instagram le uniche vere "imposizioni" e tra queste ne spicca una, la prima: «Bere almeno 5 litri a testa (e specifica) Non di acqua».

Il messaggio per gli invitati è chiaro: «Dovete venire qua tutti belli sereni, rilassati, dovete solo pensare a divertirvi e stare bene. Non c'è nessun patto massonico da sottoscrivere col sangue. Venite qua e godetevela. Fine».

Intanto sui social nessuna della famiglia stamattina ha messo nulla. L'ultima story di Chiara Ferragni sul matrimionio della sorella risale a ieri quando ha spiegato ai fan che oggi sicuramente avrebbe pianto tutto il giorno dll'emozione. «A me i matrimoni commuovono»