Chiara Ferragni, il fratellino Lorenzo compie 13 anni: gli auguri sui social, ma lei e Fedez non ci sono. Ecco perché

Chiara Ferragni e le sorelle Francesca e Valentina sono molto legate tra di loro: hanno un rapporto di "sorellanza" che è molto profondo e ci sono sempre le une per le altre. Le tre influencer, però, hanno anche un altro fratellino, nato dalla relazione del loro papà Marco, con la compagna attuale. Il bambino si chiama Lorenzo e oggi, domenica 15 ottobre, è anche il suo compleanno (oltre a quello di Fedez) e Chiara ha pensato di dedicargli una storia Instagram.

La storia Instagram

Il fratellino minore di Chiara Ferragni non compare spesso nelle sue storie o nei suoi post, ma quando ci sono occasioni importanti in cui tutta la famiglia si riunisce, ecco che c'è anche Lorenzo. Così, ad esempio, è successo a Natale quando tutti si sono scambiati i regali sotto all'albero.



Oggi, è il compleanno del bambino che compie 13 anni e Chiara ha condiviso nelle proprie storie Instagram uno scatto insieme anche a Valentina e Francesca Ferragni, scrivendo: «Tanti auguri di buon compleanno al nostro Lorenzo», aggiungendo un cuore rosso. L'imprenditrice, però, in questo momento, sta festeggiando il 34esimo compleanno del marito Fedez: entrambi hanno pubblicato molte storie e diversi post su Instagram.

Chiara e Fedez a Manchester

Chiara Ferragni e Fedez, in occasione del compleanno del rapper, sono volati a Manchester, Inghilterra, per assistere al concerto di una delle band preferite del cantante: i Blink-182. Nelle sue storie Instagram, Fedez ci ha tenuto a precisare: «Emocromo quasi ok, i medici mi hanno dato il permesso di volare e andare al concerto».