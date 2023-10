Fedez, le foto del compleanno in famiglia dopo il malore. La dedica a Chiara Ferragni: «Grato per tutto il vostro amore»

Fedez festeggia i 34 anni dopo giorni di paure e sofferenze, dovute al suo ricovero in ospedale Fatebenefratelli di Milano a causa di due ulcere sanguinanti, è arrivata un po' di serenità anche per lui che si potrà godere questa giornata di festeggiamenti insieme alla sua famiglia, la moglie Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria.

Festa in famiglia

Fedez ha trascorso la mezzanotte del suo compleanno a casa con la sua famiglia e, appena scoccato il 15 ottobre, il rapper e imprenditore ha spento le sue candeline che, per l'occasione erano disposte su due torte: in una c'erano 3 candeline e la scritta "tanti auguri amore mio" e nell'altra 4, "tanti auguri papà".

«E sono 34 anni…grato alla mia famiglia per tutto l’amore che riesce a darmi ogni giorno. Grazie a tutti per gli auguri», ha scritto in un post Fedez.

La dedica di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha voluto condividere con i suoi follower alcuni scatti della sua storia d'amore con Fedez, in occasione del giorno del suo compleanno.

«Tantissimi auguri di buon compleanno a mio marito Fedez.

La prima foto è quella di noi due che vedo di più, perché è quella che appare sul mio telefono ogni volta che mi chiama. Grazie per aver creato una famiglia con me, grazie per essere sempre al mio fianco, nei momenti belli e brutti. Ti amo, buon compleanno», ha scritto l'imprenditrice digitale.

Le foto condivise li ritraggono dal primo anno di frequentazione, alla proposta di matrimonio nell'arena di Verona, alla gravidanza e parto di Leone, il matrimonio in Sicilia e poi la nascita di Vittoria. Una vera storia d'amore che si è evoluta e cresciuta sotto gli occhi dei loro follower.