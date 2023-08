Chiara Ferragni, l'agenda dell'influencer sui social: ecco tutti gli appuntamenti

L'agenda fitta di impegni di Chiara Ferragni prevede degli appuntamenti molto importanti. L'imprenditrice digitale, infatti, ha condiviso sui social quelle che sono le prossime date associate agli eventi concentrati tutti nel mese di settembre e, in generale, nel prossimo autunno.

Dall'anniversario con Fedez sino al matrimonio della sorella Francesca Ferragni: ecco tutti gli impegni dell'influencer.

L'agenda di Chiara Ferragni

Gli appuntamenti che l'influencer ha condiviso con i suoi fan inizieranno il primo settembre con l'anniversario di matrimonio con suo marito Fedez.

I due si sono sposati nel 2018 e da allora sono nati Leone e Vittoria che riempiono la vita e le giornate dei due vip.

Un altro appuntamento importante è quello del 9 settembre: data prevista per le nozze di Francesca Ferragni. La sorella di Chiara sposerà Riccardo Nicoletti, sono legati dal 2009 e nel giugno del 2022 hanno dato il benvenuto al loro primo figlio, Edoardo.

A seguire, il tanto atteso episodio The Ferragnez-Sanremo. Una puntata dedicata al litigio che i due hanno avuto durante il festival della musica italiana dovuto al protagonismo del rapper che ha oscurato il ruolo di madrina dell'evento dell'influencer.

Poi, per concludere, gli eventi di moda in cui l'imprenditrice gioca in casa: Milano Fashionweek e Parigi Fashionweek.