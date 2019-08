Fabriano scommette sul turismo: aperto oggi un ristorante su due

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Ferragosto a Fabriano. Visto il tempo incerto saranno tanti, oggi, quelli che decideranno di restare in zona. Se il tempo lo permetterà una gita fuori porta, tipo sulle montagne del comprensorio, Monte Cucco, Monte San Vicino e Parco Gola della Rossa, è assicurata. In caso contrario c’è chi trascorrerà alcune ore nei musei della città della carta. Secondo i commercianti, infatti, Fabriano è aperta per ferie.