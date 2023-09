Chiara Ferragni, grande assente alla Mostra del Cinema di Venezia: «Perché non è sul red carpet?»

Grande assente alla Mostra del Cinema di Venezia è Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale manca all'evento nella città dell'amore e la sua mancanza si è fatta sentire in questi primi giorni. Impegnata in Toscana, con il marito Fedez, per i festeggiamenti del quinto anniversario di matrimonio, l'influencer si sta godendo un po' di tranquillità lontana dagli impegni mediatici.

In molti si chiedono se raggiungerà presto il red carpet, ma nella sua agenda non era previsto. Scopriamo insieme perché.

Nelle ultime ore, sono tantissimi vip e personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo che sfilano sul red carpet dell'evento.

L'assenza dell'influencer milanese si è fatta sentire e sempre più insistenti sono i fan che le chiedono come mai, pur essendo a pieno titolo tra i protagonisti del panorama mediatico attuale, non sia presente lì con i suoi colleghi. Nei prossimi giorni, inoltre, inizieranno i preparativi per il matrimonio della sorella Francesca che si terrà proprio il 9 settembre, data di chiusura dell'evento a Venezia.

Ma la domanda resta: Chiara Ferragni raggiungerà Venezia?

Negli scorsi giorni, l'influencer aveva pubblicato una Instagram stories con gli appuntamenti del mese di settembre. Dal matrimonio della sorella, appunto, sino alle Milano e Parigi Fashion week, ma di Venezia neanche l'ombra. In altre parole, pare proprio che la madrina dei social non ci sarà a rappresentare questo mondo, già ampianete protagonista grazie alla presenza di molti influencer social.