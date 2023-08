Chiara Ferragni in montagna: «Ecco cosa devo fare per far camminare Leo…»

Vacanze terminate? Chi l'ha detto. Continuano i momenti di relax per la famiglia Ferragnez. Basta mare, sole e passeggiate in spiaggia. Questa volta, Chiara Ferragni, Fedez, Vittoria e Leo si stanno godendo le temperature fresche della montagna, sulle Dolomiti. Ovviamente senza mai rinunciare ai social. Infatti, Chiara Ferragni nelle ultime ore ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories mentre riprende Leo e spiega ai suoi follower cosa è costretta a fare per far camminare suo figlio in montagna. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Chiara Ferragni su Instagram

Non c'è niente di più bello del sorriso di un bambino.

Soprattutto quando quella gioia deriva da qualcosa di semplice, magari insignificante per noi adulti, ma che per un bimbo, invece, significa tutto. E lo sa bene Chiara Ferragni, che ha scelto di creare degli indizi (in montagna) per non far annoiare suo figlio Leone ed alimentare la sua curiosità. Che Leo sia un bambino originale è ormai noto a tutti. Chiara Ferragni ha infatti spiegato ai suoi fan che per far camminare Leo in montagna ha dovuto fargli trovare degli indizi in giro creati con la carta. Una tecnica non scontata e soprattutto, efficace. Il tutto è stato raccontato in un video pubblicato nelle Instagram stories dell'imprenditrice.