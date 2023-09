Chiara Ferragni e Fedez «facce da funerale» all'anniversario. Cosa sta succedendo?

Chiara Ferragni e Fedez sono in Toscana per festeggiare il loro quinto anniversario di matrimonio. Sino a qui nulla di particolare o strano. Gli outfit neri elegantissimi, calze velate per lei in linea con le temperature sotto la media estiva rappresentano sinonimo di eleganza. Poi il tramonto, il pergolato, la tavola con fiori e candele. Non manca proprio niente se non un po' di felicità.

A farglielo notare sono i fan della coppia che sui social si stanno chiedendo a cosa siano dovute quelle «facce da funerale».

La cena «un po' triste»

La location da sogno e gli abiti abbinati non sembrano bastare al pubblico dei Ferragnez che si aspetta sorrisi, baci e felicità, a tutti i costi. L'imprenditrice digitale e il rapper sono insieme, dopo cinque anni e tante difficoltà e i loro volti, forse, appaiono un po' provati. Sarà la stanchezza delle impegnative vacanze estive?

I commenti dei fan

«Sicuri fosse un anniversario? Sembra più una funzione funebre dalle facce e dagli abiti», ha scritto un utente.

E, ancora: «Tristissimi, sorridete ogni tanto?». C'è però, chi in tutto ciò ha colto la magia del momento e gli ha scritto: «Serata stupenda, voi di più: chissà che non ci scappi il terzo figlio».