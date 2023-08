​Valentina Ferragni «ultimi giorni» in bikini. Pioggia di critiche: Non hai le gambe così, perché modifichi le foto

Valentina Ferragni, la sorella minore di Chiara, non è immune agli attacchi degli hater e alle critiche tanto feroci quanto pretestuose nei confronti dei suoi supposti «difetti». Anzi. Ma l'accanimento nei suoi confronti le ha permesso di acquisire un'invidiabile autoconsapevolezza. E, soprattutto, autostima. Infatti, proprio nelle ultime ore, la sorella di Chiara Ferragni ha pubblicato una sua foto in bikini sul suo profilo Instagram con una breve didascalia a corredo. «Ultimi giorni», ha scritto Valentina. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Valentina Ferragni su Instagram

Numerosi sono stati i commenti dei follower al post che Valentina Ferragni ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

E tantissime sono state anche le critiche degli hater che hanno sottolineato come le gambe della sorella di Chiara Ferragni, nella foto, fossero modificate con Photoshop. «Non per cattiveria, ma ti volevo davvero chiedere perché modifichi sempre tutte le tue foto», ha scritto un utente. E ancora: «Non hai le gambe cosi. Si vede l'allungamento con Photoshop». «Tutto merito di Photoshop. Quelle gambe non sono le tue, smettila», ha scritto ancora un altro hater.

Valentina Ferragni ha scelto di rispondere alle critiche degli hater con "rigoroso silenzio".