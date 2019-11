Elisabetta Gregoraci contro Flavio Briatore per la "baby" fidanzata «Fa rabbrividire, lei ha 49 anni meno di lui»

La nuova fidanzata di Briatore non piace proprio alla mamma di suo figlio Nathan Falco. Flavio Briatore infatti frequenta una ragazza di 49 anni più giovane di lui. Ed Elisabetta Gregoraci, chiamata a commentare la notizia e gli scatti pubblicati dal settimanale "Chi", non ha usato mezzi termini per criticare l'ex marito e il suo nuofo flirt. «Fa rabbrividire», ha detto la conduttrice che in questo momento si trova in California con il figlio Nathan Falco. La Gregoraci ha espresso la sua opinione rispondendo alle domande dei followers su Instagram.​

«Non è il problema avere un altro rapporto, ma l’età. Questo sì che destabilizza», è stato il commento di un utente al quale la Gregoraci ha risposto: «Più che destabilizzare fa rabbrividire». A una fan che invece ha accusato Briatore di aver «scombussolato gli equilibri di età tra uomo e donna», la conduttrice ha scritto: «Mi auguro che se ne renda conto… Ma non ne sono sicura».

Poi qualche acceno al passato e alla loro vita insieme. «Hai fatto bene a dissociarti da tutto e a continuare per conto tuo, credo che tu abbia sopportato tanto in questi anni», è stato il pensiero di un utente. «Tanto», la conferma lapidaria.

Sembra, dunque, che i rapporti tra i due siano molto tesi. Anche Briatore non va per il sottile nel giudicare le storie della ex. L’imprenditore di recente ha reso noto il suo fastidio riguardo le sue frequentazioni. Sembra si sia addirittura rivolto al suo avvocato per ‘frenare’ l’irrequietezza di Elisabetta, che potrebbe nuocere al figlio, Nathan Falco.

Ultimo aggiornamento: 21:58

