Filippo Magnini e Giorgia Palmas, matrimonio a fine marzo: «Ecco come ha chiesto di sposarmi»

Hanno annunciato attraverso i social la decisone di diventare marito e moglie e ora Filippo Magnini e Giorgia Palmas svelano anche la data delle nozze. La coppia infatti, ospite del salotto di “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin, ha fatto sapere che il matrimonio sarà celebrato a fine marzo.

Giorgia ha raccontato anche la proposta di nozze da parte del fidanzato, avvenuto mentre erano seduti in pigiama sul divano a guardare la televisione: “A un certo punto ha radunato me, mia figlia e i miei genitori fuori. Mi ha bendata e ci ha portato con la macchina nella nostra futura casa. Quando ho aperto gli occhi e ho capito di essere lì non riuscivo a realizzare. Ero felice e commossa!”.

La scelta di Filippo non è stata casuale: “Ho voluto creare questa sorpresa nella nostra nuova casa dove andremo a vivere. Volevo fosse custodito questo primo ricordo. Ho addobbato la sala in tema natalizio e ho appeso sugli alberi di Natale le foto della nostra famiglia. Mi sono inginocchiato e le ho chiesto di sposarmi”.





