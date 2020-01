Filippo Magnini e Giorgia Palmas, matrimonio entro il 2020. E i fan si scatenano

PESARO - A Natale ha chiesto la sua mano chiedendole di sposarlo e adesso sembra che i tempi del sì siano più rapidi di quanto ipotizzabile: Filippo Magnini e Giorgia Palmas convoleranno a nozze entro l’anno. “Il 2020 sarà il nostro anno: ci sposiamo”: così la cover che la rivista “Chi” dedica ai due promessi sposi che si tengono per mano, elegantissimi. I due stanno facendo sognare i fan da quasi due anni e il 2020 per Giorgia e Filippo sarà davvero speciale: i fidanzati confermano infatti anche dalle pagine della rivista che si sposeranno. La proposta di matrimonio è arrivata il giorno di Natale. Un annuncio che tutti si aspettavano visto che i due in più occasioni hanno dichiarato di voler realizzare questo sogno d’amore, di certo il loro sarà uno dei matrimoni vip più attesi del 2020.

LEGGI ANCHE:

Federica Pellegrini e Matteo Giunta amore alla luce del sole: passeggiata romantica e cena in famiglia

Filippo Magnini e la supercar: shopping a Milano sulla Bentley da 230mila euro

«Siamo partiti con il piede giusto - confessa l’ex velina dalle pagine del settimanale in edicola in questi giorni - ma il momento in cui mi sono lasciata andare e mi sono innamorata è stato quando ho visto Filippo con mia figlia Sofia: ho realizzato qualcosa che succedeva nei miei sogni, lui e la mia bimba si piacevano in maniera spontanea». «Il 2019 è stato un anno carico - aggiunge Magnini - ma grazie a Giorgia e a Sofia ho vissuto l’anno più bello proprio nell’anno più difficile. Ora non vedo l’ora di togliere il difficile e vivere solo la parte positiva». Dopo la richiesta di matrimonio sotto l’albero Filippo e Giorgia si sono goduti bellissimi e intensi giorni di relax lontano dall’Italia, come documentato accuratamente dalle foto postate sui social. Subito dopo Natale hanno trascorso alcuni giorni a Dubai, in una sorta di “luna di miele anticipata”, assieme anche alla piccola Sofia. L’ultimo dell’anno, la coppia Magnini-Palmas l’ha trascorsa a Milano, al cinema: «Perché noi siamo felici così. Buon 20920 a tutti», ha garantito SuperPippo, mentre abbraccia la sua Giorgia che festeggia con un bicchierone di pop corn in mano. A questo punto per i gossipari non resta che scatenarsi sperando che i due innamorati disseminino qualche indizio che possa svelare quando avverranno e soprattutto dove le nozze che si annunciano romantiche e anche paparazzate vista la popolarità della coppia.

Ultimo aggiornamento: 10:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA