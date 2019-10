Filippo Bisciglia, dichiarazione d'amore a Pamela Camassa: «Primo appuntamento in tuta»

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa a Verissimo. Il conduttore di Temptation Island e la vincitrice di Amici Celebrities sono stati ospiti nel salotto di Silvia Toffanin. Per Filippo è l'occasione per dedicare tenere parole alla fidanzata con cui sta insieme da 12 anni.

Ecco la dichiarazione di Filippo Bisciglia: «Siamo una famiglia. È la mia migliore amica, la mia fidanzata, la mia badante. Io di indole sono geloso, ma lei non me ne dà modo. Al primo appuntamento è venuta in tuta, una figa come lei. È una persona fantastica».

Sulla sua partecipazione a Amici Celebrities, Filippo Bisciglia commenta: «Io sono un competitivo. 'L'importante è partecipare' è un po' da sfigati. Io, durante la trasmissione, mi sono comportato come un ragazzino, ero entrato nel mood».



Ultimo aggiornamento: 18:18

