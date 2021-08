Applausi al concerto e pioggia di like per le foto in spiaggia: Arisa fa il pieno nel Fermano

FERMO - Tappa al mare per la cantante Arisa che l’altra sera si è esibita all’ex Orfeo Serafini di Porto Sant’Elpidio e poi ha postato alcune foto del suo bagno in mare a Casabianca di Fermo.

Per lei, naturalmente, una valanga di like per gli scatti in acqua dopo la serata del concerto, anche se il mare non era quello di Porto Sant’Elpidio ma quello davanti all’hotel dove alloggiava. Un particolare che ha provocato anche qualche scambio di battute salaci sui social cittadini.

