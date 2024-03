Fedez a Belve, Francesca Fagnani: «Da Chiara Ferragni nessuna diffida, sarà collaborativo»

Belve, il programma di Francesca Fagnani su Rai2, torna in prima serata martedì 2 aprile. Tra gli ospiti annunciati, Matteo Salvini, che sarà il primo a rispondere alle domande della "belva". Ma l'attesa maggiore è per la puntata in cui sarà protagonista Fedez. Aveva fatto discutere nei giorni scorsi la notizia che il rapper avesse ricevuto una diffida dalla moglie Chiara Ferragni a parlare della crisi del loro matrimonio. Ma la padrona di casa smentisce che la trasmissione abbia ricevuto avvisi di sorta.

Fedez a Belve

«Doveva essere mio ospite già la scorsa edizione, poi dopo i problemi sanremesi è stato bloccato e io dissi pubblicamente che non ero d’accordo con la Rai», dice la Francesca Fagnani a proposito di Fedez in un'intervista al Corriere della Sera.

Il rapper sarà libero di rispondere alle domande: «A noi non è arrivata nessuna diffida. Il focus dell’intervista non sarà il suo matrimonio. Io tratterò Fedez come tutti gli altri ospiti, cercando di tratteggiare un ritratto personale a 360 gradi, quindi certamente anche la vita privata. E sono sicura che Fedez sarà collaborativo».