Luis Sal riappare sui social dopo mesi, il creator sparito dal litigio con Fedez: cosa ha scritto

«Dillo alla mamma, dillo all'avvocato». Quella frase, nel video in cui Luis Sal attaccava Fedez per la diatriba su "Muschio Selvaggio", è diventata un tormentone. Il creator, ex socio del rapper (che in questi giorni è ricoverato in ospedale), poi era sparito dai social. L'ultimo post su Instagram risale al giugno scorso. Su X, invece, non scriveva addirittura da aprile. Ieri, con un tempismo particolare, è tornato a farsi vivo. Nessun messaggio pubblico per Fedez, ma una frase che dovrebbe essere una freddura: «Per un impotente "creampie" è un passato remoto». Chi vuole intendere, intenda. Fatto sta, che il suo messaggio ha smosso i fan del creator, che hanno commentato chiedendo spiegazioni per l'assenza.

I messaggi dei fan

Luis Sal è tra i fondatori e creatori di "Muschio Selvaggio".

Insieme a Fedez, aveva allestito il podcast, tra i più ascoltati in Italia. D'improvviso, poi, era scomparso dalla scena. La sua assenza era subito sembrata sospetta. Dopo le voci di un presunto litigio, era poi arrivatà l'ufficialità dei diretti interessati, che non se le sono mandate a dire.

Lui Sal, dal video pubblicato su YouTube nel quale aveva dato la sua versione dei fatti, non si è più fatto vedere sui social. Adesso, con il ritorno su X, i fan chiedono spiegazioni: «Ma che fine hai fatto?», si legge. «Ci manchi, torna», commentano altri. Li accontenterà?