Fedez e Cristiano Iovino, il video del pestaggio e i messaggi per fissare la «spedizione punitiva»

Fedez è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l'accusa di rissa, lesioni e percosse in concorso per il caso che riguarda il personal trainer Cristiano Iovino, picchiato nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso davanti al suo appartamento milanese, dopo una lite nella discoteca The Club. Nonostante il rapper abbia smentito a gran voce dal palco del Salone del libro di Torino la sua presenza sul luogo del pestaggio, in via Traiano, a smentirlo ci hanno pensato le guardie giurate di Parco Vittoria e i filmati delle telecamere di sorveglianza. Ma ci sarebbe anche uno scambio di messaggi tra Federico Leonardo Lucia, gli ultrà della Curva Sud del Milan che gli fanno da bodyguard e il 37enne romano.

La spedizione punitiva

Tutto sarebbe accaduto nel giro di mezz'ora: tanto sarebbe il tempo passato tra la rissa all'interno del The Club di largo Foppa e il pestaggio sotto casa di Iovino, avvenuto alle 3.23.

In quel lasso di tempo, dal cellulare di Fedez e di Cristiano Iovino sarebbe partito uno scambio di messaggi per prendere appuntamento per un incontro chiarificatore che - scrive il Corriere della Sera - assume sempre più i contorni di una «spedizione punitiva».

Il video del pestaggio

A raccontare il video dell'aggressione al personal trainer coinvolto anche nella causa di divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è oggi il Quotidiano Nazionale. Nelle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza si vede una persona che attende sul marciapiede, Cristiano Iovino, poi l'arrivo di un van nero che si ferma sulle strisce pedonali in mezzo alla strada. La prima persona a scendere è un uomo descritto dal fisico esile, che si avvicina all'altro quasi saltellando e montando la guardia, come un pugile. Le immagini non sono sufficientemente chiare per identificare con certezza la figura, ma dal racconto dei vigilantes quell'uomo sarebbe proprio Fedez. Il rapper avrebbe cercato di colpire Iovino, ma il personal trainer dei vip riesce a schivare i colpi. Chi riuscirà a colpirlo è un terzo uomo, al quale seguono altri cinque o sei. Comincia il pestaggio, e Iovino finisce per terra.