Federico Fashion Style, polemica sui prezzi alti: «Pensate ai vostri caschi anni 90»

Era già in preventivo. A poche ore dall'inaugurazione del salone di bellezza di Federico Fashion Style a Firenze, scoppia la polemica sui prezzi del noto parrucchiere delle star. Dopo la pizza di Briatore, tocca al taglio capelli del finalista di Ballando con le stelle rispondere alle accuse della concorrenza.

Federico Fashion Style risponde alle accuse della concorrenza: «Prezzi troppo alti? Prima di parlare contate fino a 10»

«Sono dell'idea che quando qualcuno si mette in vista, è giusto accettare sia commenti positivi che negativi – dichiara in una serie di storie Federico Lauri –. Però ci siamo andati a informare sul listino prezzi dei parrucchieri concorrenti e devo dire che voi parlate tanto del mio listino, ma i miei sono prezzi normali».

«Nei miei saloni la piega costa 25 euro sia se ce li hai corti sia se ce li hai lunghi. Qui 45 corta, 50 lunga» prosegue il parrucchiere, che commenta ironico le tariffe dei colleghi. In alcuni saloni pare che si paghi a parte persino il balsamo: «da me è compreso» puntualizza. E il taglio? Alcuni saloni ne indicano di tre tipi. «Ma perché non si fa sempre con le forbici?» si chiede beffardo. Dalla concorrenza costa tra i 70 e gli 80 euro, «nel mio salone fatto da me costa 48 euro».

«Ci sta che se uno vuole fare una trasformazione pazzesca – entra con i capelli corti così e vuole uscire con i capelli lunghi fino ai piedi – è normale che ha un costo. Ma le cose normali hanno prezzi molto più bassi di tanti parrucchieri che sparlano di me e fanno i fighi» precisa Federico. E conclude: «Prima di parlare contate fino a 10, che avete i prezzi più alti dei miei e oltretutto i vostri saloni hanno caschi Anni 90. Ma ammodernatevi!».