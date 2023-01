Federico Fashion Style, coming out a Verissimo: «Sono gay. Letizia lo sapeva, non avevo una vita parallela»

Dopo mesi di voci incontrollate, Federico Fashion Style ha deciso di fare coming out: il noto parrucchiere della tv ha rivelato a Verissimo, su Canale 5, di essere gay. Questo il racconto dell'hairstylist a Silvia Toffanin: «Quella con Letizia Porcu (l'ex compagna, ndr) è stata una storia leale. Tre anni fa le dissi: "Non posso darti ciò che desideri, perché amo le persone del mio stesso sesso"».

Il coming out di Federico Fashion Style

Federico Lauri ha spiegato: «Non volevo fare del male a una persona che mi ha dato la gioia di mia figlia. Prima abbiamo avuto una relazione d'amore con una vita sessuale attiva. Poi ho capito che non poteva più andare. Quando ho parlato con lei l'ho fatto a cuore aperto, non nascondendole nulla. Letizia sa la verità da tre anni ed è rimasta a casa con me. Volevamo apparire come una coppia per preservare il bene di nostra figlia. Alla bambina deciderò io quando dire chi sono davvero».

Federico Fashion Style ha aggiunto: «Ho provato esperienze con persone del mio stesso sesso, ho capito che mi faceva stare bene. Letizia lo sapeva già, ma è rimasta con me ugualmente». Il parrucchiere poi ha chiarito: «Non avevo una vita parallela, perché lei sapeva: io ho fatto le mie esperienze e anche lei. È facile parlare, ma tutti abbiamo scheletri nell'armadio. Se non l'ho detto prima era solo per tutela di mia figlia. Ma ora è giusto che lo sappia da me». L'intervista si conclude con un messaggio: «Amate ciò che volete». E l'abbraccio di Silvia Toffanin: «Ora sei libero».