Antonella Mosetti attacca Federico Fashion Style dopo l'intervista a Belve: «Personaggio infimo che fa abusivamente programmi tv pagando»

Federico Fashion Style attacca Antonella Mosetti dallo sgabello di Belve e lei replica subito sui social. Il parrucchiere dei “vip” ha detto a Francesca Fagnani che il problema della «Mosetti non sono i capelli che cadono, ma il fatto che non passa la carta. Mi deve ancora 600 euro». Dichiarazioni che hanno mandato su tutte le furie la showgirl: «In Rai invitano elementi che fanno tv abusivamente».

Antonella Mosetti replica alle accuse di Federico Fashion Style

Attraverso una Story Instagram la Mosetti risponde alle accuse che ieri Federico lauri, poco elegantemente, le ha lanciato: «Molto felice di tutte le segnalazioni che mi stanno inviando, chi mi conosce sa che faccio questo lavoro da 30 anni. In teoria non dovrei neanche replicare. Però, anche se viviamo tragedie più grandi, invitano in Rai elementi che fanno abusivamente programmi tv pagando. Basta guardarlo in faccia per capire tutto. Io non ho niente da recriminarmi, sono una persona generosa e onesta e ho evitato tutti, anche questo infimo personaggio. Il silenzio è l'arma più vincente e lo uso».

Antonella Mosetti risponde alle parole di Federico Fashion Style a Belve #Belve #FedericoFashionStyle pic.twitter.com/0VPlwT1SLl — disagiotv (@disagio_tv) October 11, 2023

Perché hanno litigato

Certo proprio in silenzio non ci è stata ma cerchiamo di capire quanto è successo.

La lite risale al 2020 quando nel salotto di Barbara D'Urso i due si attaccarano per delle extension che secondo Antonella erano di scarsa qualità e che le avevano per questo causato una perdita eccessiva di capelli. Ieri 11 ottobre 2023, da Belve, Federico - solleticato dalla conduttrice - torna a parlarne.