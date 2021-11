Antonella Mosetti e il successo sul social hot OnlyFans: «Vi dico come funziona ma non quanto guadagno al mese»

Quando lo aveva detto la prima volta in molti erano rimasti senza parole. E ora torna sull'argomento. Antonella Mosetti parla del suo successo su Onlyfans. La showgirl 46enne, ospite di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca, in onda il mercoledì sera su Rete 4, spiega perché si è iscritta al social ‘hot’ e come funziona. La mora, quando il conduttore le domanda quanto guadagni al mese, non si sbottona: “Questo non lo dirò mai”.

LEGGI ANCHE:

La versione di Ambra: «Striscia? Ho imparato che a volte è meglio tacere»

Antonella racconta: “Qualche anno fa scoprii l’esistenza di questo Onlyfans che in Italia non aveva ancora preso piede, ma andava forte in America, era usato molto per il porno. Il mio social media manager, che ringrazio pubblicamente perché mi ha aperto un’altra visione di quello che può essere la mia immagine sui social, mi disse: ‘Antonella perché devi essere sempre tu quella che viene usata per arricchire gli altri? Visto che hai i social come Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, la gente prende le tue foto, tu neanche lo sai, e le vende, ci fa i soldi. Perché non lo fai tu in prima persona?’. Sono aiutata in questo Antonio Ricevuto e altri: siamo una squadra!”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA