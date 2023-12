Federica Pellegrini parla della gravidanza: «All'inizio non mi piacevo. Poi, è cresciuta la pancia e tutto ha avuto un senso»

Federica Pellegrini ha cominciato il conto alla rovescia più bello della sua vita: tra Natale e Capodanno, infatti, dovrebbe nascere la sua prima bambina che lei non vede l'ora di conoscere. In una recente intervista, l'ex nuotatrice ha raccontato tutto il suo percorso: da quando ha scoperto di essere incinta, fino al pancione che adesso è parte di lei. Per spiegare ai suoi fan questo magico viaggio che è la gravidanza, Federica ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram.



Il post Instagram di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini ha introdotto la sua intervista a Vanity Fair, pubblicando un post sul proprio profilo Instagram in cui racconta le fasi della sua gravidanza: «Devo dire che all’inizio di questo percorso non mi piacevo, il mio corpo stava cambiando e come è successo altre volte in passato questo non mi dava pace…. poi, pian piano la pancia è cresciuta e tutto ha avuto un senso…

Ho cominciato a pensare all’unicità della mia condizione, a quanto la natura sia incredibile e ti sentivo….

Sono passata dai vestitoni largoni per nasconderti ai vestiti attillati sempre più fiera di te, del mio corpo…

Volevo viverti in modo nascosto, mio, con tutta la sobrietà che mi ero imposta…

…poi qualcuno mi ha detto: "Fede fattele fare delle belle foto all’ultimo mese perché questo momento non tornerà più, certo se vorrai potrai avere altre pance, ma saranno tutte diverse!" Ci ho pensato, restia fino all’ultimo! Facciamolo!!

Questa sono io, queste siamo noi!! Con il mio broncio, i fiori in testa e la mia pancia… Ops nostra».

L'intervista di Federica Pellegrini

Nella sua intervista a Vanity Fair, Federica Pellegrini ha anche raccontato i suoi timori quando non riusciva a rimanere incinta: «Da donna ti carichi di paure, pensi di non funzionare... Quando arrivava, regolare, il ciclo, mi assaliva la tristezza. Però a un certo punto mi sono anche detta che se non doveva arrivare andava bene, abbiamo quattro cani, siamo felici così e non c’è nessun tipo di problema». Invece, tra pochi giorni Federica stringerà tra le braccia la sua bambina.