Federica Pellegrini, le ultime ore (di sofferenza) prima del parto: piegata in bagno per i dolori. «Ci siamo»

La data prevista del parto si aggira intorno a Natale e Capodanno, ma il papà di Federica Pellegrini vorrebbe che La Merigna nascesse nel 2024, anno in cui si terranno le Olimpiadi perché «porta bene». Come dargli torto, avere una figlia che ha vinto molte olimpiadi fa sicuramente sognare l'intera famiglia, ma per adesso l'unica a vedere le stelle è proprio la futura mamma che sta affrontando le ultime ore prima del parto.

Andiamo a vedere come stanno andando gli ultimi attimi prima dell'arrivo di Meringa, nomignolo che Federica e Matteo hanno dato alla loro bambina.

Federica Pellegrini, a poche ore dal parto

Federica Pellegrini ha condiviso con i suoi follower alcuni scatti di Natale e la scritta divertente: «Instagram VS realtà», per mostrare ciò che rimane off camera.

Non è tutto rosa e fiori e gli ultimi giorni al parto sono tutto tranne che tranquilli: tanta paura e ansia, ma anche tanta emozione e voglia di avere tra le braccia la piccola Meringa per poterle dare tutto l'amore di cui mamma e papà sono capaci.

La Divina ha condiviso una foto in cui è piegata sul lavandino, con la testa all'ingiù. Secondo alcune mamme, la campionessa olimpionica si starebbe "stiracchiando" la schiena perché i dolori iniziano ad essere molto intensi, mentre per altre, questo è l'inizio delle contrazioni.

«Ci siamo!» è il commento più frequente, segno che in molti stanno aspettando e sostenendo il lieto evento e l'arrivo della primogenita di Federica e Matteo.