Elodie, sexy e provocatrice: «Nude look? Il mio corpo è un manifesto di libertà. Io non voglio avere paura»

A guidarla contro la misoginia, ma anche ad ispirarla musicalmente, è la rabbia. Elodie si fa così portavoce della rivendicazione di libertà e paladina dei diritti. «So bene da che parte stare. In questo momento sono incazza… e dispiaciuta. Il corpo è mio, è manifesto ed è politica. Fiera di essere femminista». Un'urgenza la sua, la stessa che la spinge a pubblicare un clubtape, presentato in pieno giorno in un night del centro di Milano. Vero che «non è un album e che non è un EP», ma “Red Light”, il lavoro pubblicato oggi con un margine minimo di annuncio, anzi quasi a sorpresa, raccoglie 7 tracce dall’immaginario forte e "cattivo" e «clubbed by Dardust». Canta che “Alla gente con le idee confuse non farò le scuse”, posa senza veli per infastidire e centra l'obiettivo. «Se mi dicono che non c’era bisogno, io rispondo che ce n’era, eccome. Meglio essere giudicati, ma rimanere liberi e dalla parte del giusto», invocando l'unione di intenti («Insieme noi donne, facendo rete, possiamo essere una forza»). In copertina l’immagine dello scandalo, che ha scomodato pareri e dibattiti. E' quella del lancio di “A fari spenti”, singolo appena uscito, in cui Elodie si mostra, per l'appunto, nuda.

Federica Pellegrini incinta mostra il pancione al sesto mese. E Matteo Giunta la imita: «After lunch panza»

La riproduzione è un disegno di Milo Manara («Il maestro mi fatto uno dei regali più belli che potessi ricevere. E' con lui che ho scoperto il corpo femminile, l’erotismo e la sessualità»). Il fumettista rielabora l’immagine, portando all’ennesima potenza il simbolo della forza della donna che qui «non si copre pudicamente il sesso, ma chiude la mano a pugno», racconta lo stesso Manara. Icona e motivatrice, per Elodie, resta Madonna e tutto il suo immaginario. Nel clubtape, che non andrà in classifica per scelta discografica e per mantenere il progetto lontano dal vortice dei numeri, il team di Jacopo Pesce, le firme di Federica Abbate, Cheope, Elisa, Joan Thiele, i produttori Dardust, Marz & Zef.

Progetto emancipato, provocante e sexy, con “l’euforia che vibra” e con l’urlo di lotta e di non accettazione di barriere che ammutoliscano il corpo della donna, velandolo con lo sguardo di una sessualità confusa come offesa alla morale. «Non è giusto che io debba avere paura». Si parla di "vittime" e di "carnefici", di "scelta libera" e del suo contraltare, ovvero di determinazione e forza che nella società contemporanea presuppongono quella onestà intellettuale di cui parla Elodie. Se su Giorgia Meloni, premier donna, preferisce non rispondere, sul resto dice: «Io in politica? Intellettualmente sono onesta e mossa da buoni sentimenti, ma sono ignorante.

Anche se mi sembra che anche dall’altra parte ci sia da mettersi un po’ in discussione». Ma nel calderone c'è anche il rap e la provocazione di un genere per cui non «impazzisce» e che non comprende, e rapper con cui non lavorerebbe mai perché in comune, tra la sua musica e la loro, insieme al gap generazionale, non c'è molto («semmai li prenderei per mano e li porterei a scuola»).

Brani decisi, forti e "cattivi", parola usata nell'accezione di lotta contro “l’odio che avanza di chi è meglio tenga le bocche chiuse". Una protesta con testi e canzoni che, se si volesse scomodare l'armocromia, hanno i colori certamente del rosso ma anche del nero e del bianco. «Appena scesa dal palco del mio primo show al Forum (maggio 2023, ndr), l’emozione e l’adrenalina erano tali che avrei voluto rifarlo subito. Ho deciso di incanalare quell’energia in studio, creando nuova musica che facesse muovere il mio pubblico e aggiungesse un tassello al mio racconto». The Morelli Brothers, gli stessi di "Bagno a mezzanotte” di Elodie, hanno realizzato i visual di “Red Light”, uno per ciascun brano, con riferimenti al mondo «controverso» della moda che «a parole è per tutti, ma è elitaria nei fatti». E mentre il tour nei palazzetti avanza e i proventi del clubtape andranno in beneficenza a (RED), organizzazione no-profit fondata da Bono e Bobby Shriver, il 10 novembre su Sky Uno (in streaming su NOW e in chiaro su TV8) andrà in onda lo speciale “Elodie Show 2023”. E' un modo per tracciare una linea sulla crescita artistica di un'artista che sta mostrando con le sue scelte determinazione e coraggio. Ma, soprattutto, il desiderio di essere migliore.

LE DATE “ELODIE SHOW 2023” (VivoConcerti)

Venerdì 17 novembre 2023 @ NAPOLI – Palapartenope

Sabato 18 novembre 2023 @ NAPOLI – Palapartenope – SOLD OUT

Lunedì 20 novembre 2023 @ MILANO – Mediolanum Forum – SOLD OUT

Martedì 21 novembre 2023 @ MILANO – Mediolanum Forum – SOLD OUT

Sabato 25 novembre 2023 @ ROMA – Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Domenica 26 novembre 2023 @ ROMA – Palazzo dello Sport

Martedì 05 dicembre 2023 @ FIRENZE – Mandela Forum

Sabato 09 dicembre 2023 @ MILANO – Mediolanum Forum – NUOVA DATA