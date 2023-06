Elodie lascia Milano (e l'Italia) e va a convivere con Andrea Iannone: ecco dove. «Ma non cambierà nulla»

Elodie è una delle cantanti italiane più seguite sui social e non. I suoi numerosi cambi di look sono sempre in grado di conquistare il cuore dei suoi fan, per non parlare delle sue canzoni che riescono sempre a diventare hit. Su Instagram, la cantante "nata" ad Amici, racconta per lo più di lavoro mentre preferisce tenere per sé la sua vita privata. È, però, noto che Elodie faccia coppia fissa, ormai da diverso tempo, con il pilota Andrea Iannone e i due sono più innamorati che mai. L'ultima notizia che riguarda la cantante è il suo trasloco all'estero.

Elodie Lascia Milano

Elodie ha lasciato Milano. Lo riporta il magazine Oggi che spiega anche che la cantante non abiterà più nella sua casa sui Navigli, acquistata lo scorso anno, ma si è trasferita in Svizzera, più precisamente a Lugano, città in cui vive il suo fidanzato Andrea Iannone. I due hanno deciso di andare a convivere nella villa di lui che, di fatto, si trova oltralpe ma che, in realtà, è molto vicina a Milano. Elodie, quindi, non avrà nessun problema a continuare il suo lavoro in Italia e, allo stesso a vivere serenamente la propria storia d'amore con il pilota di MotoGP.

Elodie e i progetti di lavoro

Elodie, inoltre, è sempre molto impegnata con il suo lavoro: la cantante, infatti, non si ferma mai e tra nuova musica, tour ed eventi, sta calcando diversi palchi italiani.

Oltre a ciò, la cantante, quest'anno, ha anche debuttato al cinema con il film "Ti mangio il cuore" che ha riscosso molto successo.