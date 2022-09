Elisabetta Canalis, l'estate in relax al sole della California: fisico perfetto e bowling

Relax e gioco. Procedono alla perfezione le vacanze di Elisabetta Canalis che, tra una stories e l'altra, rende partecipi i follower alla sua estate 2022. Con la figlia Skyler Eva e il compagno Brian Perri, l'ex velina si sta godendo le ferie al sole in California, dove vive ormai da anni. Prima si mostra in spiaggia mentre corre affiancata dal suo cane: fisico statuario per la sarda che ha lasciato un segno nel cuore degli italiani.

Ma non è tutto. Su Instagram, Canalis condivide anche video mentre gioca a bowling mostrandosi anche vincente nella presa di tutti i birilli. Precisamente, l'ex velina si trova al Pinz Bowling center, come lei stessa mostra pubblicando il luogo nella story.

Nel corso della sua vacanza in Sardegna, a luglio, Elisabetta Canalis non ha mai risparmiato ai follower foto sexy. Tra le tante, una ha fatto scalpore: quella con la scollatura da urlo, sfoggiata durante una gita con il fuoristrada. «On the road», la didascalia, e un sorriso che ha conquistato tutti. E ancora, una foto in bikini, che lasciava intravedere la sua forma fisica perfetta, ottenuta anche grazie agli allenamenti di kickbox.