Edie Ceccarelli, la seconda persona più anziana al mondo compie 116 anni. E la sua città le organizza una parata

Tra pochissimi giorni, il 5 febbraio, la persona più anziana degli Stati Uniti d'America, nonché la seconda persona più longeva al mondo, festeggerà il suo 116esimo compleanno. Quando Edith Ceccarelli è nata, nel 1908, il mondo era profondamente diverso da come è ora, basti pensare che doveva ancora scoppiare la Prima guerra mondiale.

La sua cittadina, Willits, le sta preparando una festa memorabile, come ormai avviene da diversi anni.

Chi è Edith Ceccarelli

Edith "Edie" Recagno Keenan Ceccarelli è nata il 5 febbraio 1908 a Willits, in California. Ha due matrimoni alle spalle, il secondo con Charles Ceccarelli, morto nel 1990. Edith era la maggiore di sette figli ed è sopravvissuta a tutti i suoi fratelli. Durante la sua lunga vita, ha lavorato come portavoce del locale Partito Democratico di Santa Rosa.

La donna ha vissuto in autonomia nella propria abitazione fino all'età di 107 anni, quando è stata trasferita in una casa di riposo. Al compimento dei 111 anni, nel febbraio 2019, Ceccarelli risultava affetta da demenza senile ma ancora in grado di camminare con l'aiuto di un deambulatore.

I suoi record

Il 19 agosto 2022 Ceccarelli è entrata nella lista delle 100 persone al mondo la cui età sia stata verificata. Dal 3 agosto 2023 è “decana” degli Stati Uniti, dopo la morte di Bessie Hendricks. Al compimento dei suoi 115 anni, lo scorso febbraio, è risultata la 66esima al mondo (accertata) a raggiungere questa età. Edie è la seconda persona più anziana sulla Terra e occupa la ventinovesima posizione tra le persone più longeve di sempre ufficialmente verificate.

La festa

La città di Willits, in cui lei è nata e vive tutt'ora, celebra il suo compleanno ogni anno e commemorerà i suoi 116 anni domenica 4 febbraio con una parata.

Perla Gonzalez, una delle badanti della donna, ha detto che Edith è molto emozionata non tanto per la festa, quanto più per la torta di carote che la sua famiglia ha ordinato per celebrarla. «Si è emozionata molto quando ha saputo che la torta sarebbe stata una torta di carote. Ha detto “Oh davvero, tesoro?” e si è come accesa» riporta l'infermiera.

Il giorno della festa, intorno alle 11:30, la supercentenaria potrà mangiare torta e gelato alla fragola (un altro dei suoi dolci preferiti), per poi andarsi a fare probabilmente un bel pisolino prima che inizino i veri festeggiamenti.