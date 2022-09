Rihanna cuore d'oro: a cena con le amiche tra caviale e champagne, a fine serata aiutano lo staff a ripulire

Sarà vero, come cantava Cindy Lauper, che le ragazze vogliono solo divertirsi. Ma Rihanna, quando occorre, sa anche fare la propria parte quando le luci si spengono e la festa finisce. Lo testimonia una fonte di Page Six, secondo cui la popstar avrebbe aiutato lo staff del ristorante stellato Caviar Russe di New York a ripulire e riordinare dopo che lei e un gruppo di amiche hanno chiesto al locale di rimanere aperto oltre la chiusura.

Rihanna cuore d'oro: a fine serata aiuta lo staff a ripulire

Giovedì sera la neo mamma 34enne ha cenato insieme a sei amiche nel lussuoso ristorante, pasteggiando con caviale, sashimi e champagne fino alle 2 di notte, sforando l'orario di chiusura. Una cortesia che Rihanna ha molto apprezzato al punto da aiutare lo staff a riordinare il locale.

Vestita in versione casual con jeans larghi, una maglia oversize No Limit Records, un paio di tacchi e gioielli Tiffany, la cantante è stata «vista aiutare i camerieri a ripulire e spingere gli sgabelli del bar al loro posto poiché è rimasta così tardi». Un gesto che non è certo passato inosservato tra i fan di Riri.