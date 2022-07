Elisabetta Canalis, scollatura da urlo e messaggio d'amore alla Sardegna: «Ci mancherai»

Un saluto dolce alla sua Sardegna, inquadrando sua figlia Skyler Eva e un tramonto mozzafiato. Elisabetta Canalis ha lasciato Alghero, dove ha trascorso qualche giorno da "single" insieme alla bambina e senza il marito Brian Perri, rimasto in California. «Ciao Alghero, ti lasciamo con un velo di tristezza perché ci mancherai, sapendo che l'anno prossimo tu sarai sempre qui ad aspettarci, più bella di sempre», ha scritto Elisabetta in una "storia" su Instagram.

Elisabetta Canalis hot, scollatura da urlo

Nei giorni sull'isola Elisabetta Canalis non ha mai risparmiato ai follower le solite foto sexy. L'ultima, l'ha postata venerdì. Una scollatura da urlo, sfoggiata durante una gita con il fuoristrada. «On the road», la didascalia, e un sorriso che ha conquistato tutti. Qualche giorno fa aveva incantato con una foto in bikini, che lasciava intravedere la sua forma fisica perfetta, ottenuta anche grazie agli allenamenti di kickbox.