Elisabetta Canalis visita al canile alle porte di Milano: «Troppi cani comprati con leggerezza»

Un cane va scelto con cura. Perché? Un fedele amico a quattro zampe è in grado di riempire il cuore e la casa del proprio padrone. Tuttavia, in molti pensano che nei canili ci siano solo animali vecchi, malati e problematici. In realtà, molto spesso, si trovano animali giovani, docili, di «razza» e cuccioli. Anzi, nei canili c’è una tale varietà di esseri viventi, storie e tipologie, che proprio lì bisognerebbe andare ad adottare. Ed è proprio il messaggio che Elisabetta Canalis vorrebbe far capire a tutti i suoi fan. La showgirl infatti, nelle ultime ore si è recata in un canile alle porte di Milano e ha fatto visita ai suoi piccoli amici. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Oggi ho visitato un canile alle porte di Milano in cui la sensibilità e l'intelligenza hanno davo vita ad una struttura funzionale: un vero esempio da seguire - ha sottolineato Elisabetta Canalis nelle sue Instagram stories -.

Grazie per tutto quello che fate».

La showgirl ha continuato: «I pitbull. Sapete quante chances hanno di essere adottati dopo che ve ne sbarazzate? Praticamente inesistenti. Pensateci prima di scegliere una razza così bella ma particolare. Quello che vedo nei canili e la fine di molti di questi cani comprati con leggerezza».