Elisabetta Canalis, il bikini sul trampolino elastico (con la figlia Skyler) fa impazzire i social

Elisabetta Canalis e la figlia Skyler Eva si divertono a saltare sul trampolino elastico. L'ex velina mora di Striscia la Notizia come non l'abbiamo mai vista: in bikini mentre cerca di far divertire sua figlia. «Io servo come contrappeso». Sono queste le parole che Elisabetta Canalis ha scritto a corredo di uno dei tanti video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Concepito come "gioco da bambini", il trampolino recupera tutto il suo appeal in età adulta, con l'allettante promessa di tonificare gambe, glutei e addominali, senza dimenticare il lato divertimento (bye bye stress e ansia: saltando sul trampolino si regredisce piacevolmente all'infanzia).

E lo sa bene Elisabetta Canalis che nelle ultime ore si è mostrata ai fan sul suo profilo Instagram mentre salta con sua figlia Skyler sul trampolino.

In un secondo video che l'ex velina ha pubblicato nelle sue Instagram stories è possibile notare come il livello della showgirl sia aumentato. «Pro Level», ha scritto a corredo Elisabetta.

Insomma, la showgirl anche oggi (in maniera diversa) si è dedicata ad un esercizio di cardio super efficace e divertente.