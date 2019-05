Elena Santarelli e il figlio colpito da tumore cerebrale: «Giacomo ha vinto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. È scritto sulla maglietta e sul volto di Elena Santarelli che oggi. In due lunghissimi post su Instagram la showgirl ha annunciato. «Quando vi ho resi partecipi del problema che ci ha colpiti - ha scritto - ho anche promesso che quando sarebbe arrivata la tanto attesa comunicazione della fine delle cure l'avrei condivisa con tutti voi. Ecco quel giorno è arrivato: Giacomo finalmente è in “follow up"! Pochi giorni fa ha fatto la sua ultima terapia e i vari controlli hanno dimostrato che«Oggi voglio testimoniare una storia a lieto fine per dare speranza a tante famiglie che ancora lottano o che si troveranno a lottare - si legge nel post -, sperando possa infondere positività a molte famiglie, ma ricordando che ogni bambino ha la sua storia e il suo percorso. Quando si affronta un percorso così a volte non respiri dopo aver sentito altre storie. Il mio consiglio è quello di vivere la propria storia senza fare troppi confronti, affidandosi ai medici che hanno in cura in nostri bambini».