Elena Santarelli, il figlio Giacomo gioca con il papà, messaggio d'amore: «Bernardo è ciò che desideravo»

Dopo la tempesta, torna sempre il sereno. Elena Santarelli si sta godendo un'estate in famiglia, insieme al marito Bernardo Corradi e i figli Greta Maria e Giacomo. Quest'ultimo, dopo aver vinto la sua lunga battaglia contro un tumore la cervello, è il protagonista di uno scatto pubblicato dalla showgirl su Instagram. Nella foto Giacomo calcia un pallone verso il mare, dove c'è Corradi pronto a parare nelle inedite vesti di portiere. Ma è la didascalia del post a commuovere i fan.

«Bernardo è il papà che desideravo per i miei figli - ha scritto Elena - sempre un passo indietro a Jack, ma pronto a parare tutto». La Santarelli elogia il papà dei suoi bambini, soprattutto per come si prende cura di Giacomo: «Lo incoraggia cercando di far emergere la SUA personalità, se il figlio casca lui lo fa rialzare spiegandogli che è normale cadere che poi ci si rialza sempre e che lo Sport nella vita è importante!».

