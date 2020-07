Federico Gatti e Ilaria Fratoni paparazzati a Pompei: è nata una nuova coppia?

Gossip estivi nella città degli Scavi: Federico Gatti e Ilaria Fratoni la coppia dell'estate 2020? Federico Gatti, il corrispondente dal Regno Unito per Newsmediaset che da anni informa il mondo dei fatti, e misfatti, della royal family, appena libero dagli impegni di lavoro è corso a Pompei per degustare l'unicità dei dolci nati all'ombra degli Scavi. Le dolcezze di Marco De Vivo, dallo scorso ottobre hanno conquistato Londra, e tutta la Gran Bretagna, così da far venire l'acquolina in bocca a Federico Gatti. Con lui a Pompei la bella collega Ilaria Fratoni. Che tra i due ci sia amore? Entrambi sono single e liberi di amarsi. Ultimo aggiornamento: 17:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA