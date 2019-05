Dani Osvaldo, l'ex compagna confessa: «Mi ha abbandonato incinta»

di Emiliana Costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Dopo il caso gelosia con, questa volta a parlare è».La storia tormentata tra Dani Osvaldo ed Elena comincia nel 2007 sulle tribune dello stadio Franchi, quando lei lavorava come hostess e studiava architettura. Poi lui l'avrebbe lasciata all'improvviso, mentre era incinta della seconda figlia. Lo racconta Elena in un'intervista al settimanale Oggi: «».Elena si sarebbe risollevata grazie alla prima figlia Victoria. «- continua l'ex compagna di Dani Osvaldo -ed ecco che Milly Carlucci me lo porta a Roma, a un’ora e mezza di treno».Ora, grazie anche alla partecipazione di Dani Osvaldo a Ballando con le Stelle, i rapporti si sarebbero rasserenati. «- conclude Elena -».