Cristiano Malgioglio choc: «Ho scoperto di avere un cancro spalmandomi la crema»

Cristiano Malgioglio choc, per la prima volta parla della sua esperienza con il cancro. Il cantante, in un'intervista al Corriere della Sera, ha raccontato per la prima volta di un problema di salute di cui ha scoperto di soffrire e che per fortuna è riuscito a curare in tempo: «Ho scoperto per caso di avere un tumore maligno. Mi spalmavo la crema sulle gambe, e non lo faccio mai: ho visto un neo».

Il punto era quello in cui aveva deciso di farsi un tatuaggio di Jennifer Lopez: «Dovevo farlo lì all'inizio, poi per mostrarlo di più ho preferito l'esterno della gamba. Se non avessi cambiato idea non me ne sarei mai accorto». La notizia è arrivata poco prima della sua partenza per il Brasile: «Per scrupolo mi sono fatto controllare e hanno deciso di operarmi subito, dicendo addirittura che altrimenti avrei avuto pochi mesi di vita».

Cristiano Malgioglio (Lapresse)

Il cantautore, nato e cresciuto a Ramacca (Catania), non ha mai parlato apertamente in famiglia della sua sfera privata e del suo orientamento sessuale: «Mia madre quando mi vedeva arrivare con qualcuno mi diceva cose del tipo: questo tuo amico non mi piace, questo mi sta simpatico. Nulla più». Solo a diversi anni di distanza è stato suo nipote a "rompere il silenzio" chiedendogli se ci fosse un uomo nella sua vita: «Non mi ero mai sentito dire una cosa del genere e mi ha fatto un certo effetto. Gli ho risposto che sì, ce l'ho. Ho una bella storia con un ragazzo che vive a Istanbul, anche se la pandemia ha un po' distrutto il feeling». Ora il cantautore ha ripreso a vedere il fidanzato, dopo un periodo passato a sentirlo solo dietro uno schermo per via della pandemia.