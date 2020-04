L'isolamento di Magnini e Palmas: Giorgia hairstylist per Filippo con mini cresta e ciuccetti

PESARO - Ricominciare. Filippo Magnini ne ha fatto uno stile di vita. Mentre attende l’uscita del suo libro “La resistenza dell’acqua”, si allena in casa con panca e pesi e ne approfitta per farsi sfoltire la chioma dalla fidanzata Giorgia Palmas. Un passatempo diventato subito virale.

L’ex velina ha preso forbici e pettine in mano e si è messa all’opera in una sorta di tutorial dell’hair stylist Gianluca Villani, parrucchiere di fiducia di Re Magno collegato con loro in diretta Instagram, davanti a oltre mille “followers”. «Sono un po’ teso ma anche contento», diceva Filo prima del via. E Giorgia: «È un esperimento in tutti i sensi». «Perché tagliarmi solo i capelli? Facciamo vedere come si tagliano, in questo periodo c’è grande richiesta», l’idea di Magnini, il cui look è frutto della macchinetta regalatagli da mamma e papà. La complicità della coppia è evidente, i due stanno passando la quarantena in casa a Milano. Lo scorso 28 marzo Filippo e Giorgia avrebbero dovuto sposarsi, ma a causa dell’emergenza nazionale è stato tutto rimandato. Via Instagram Stories la conduttrice ha rivelato di aver già prenotato una nuova data per il matrimonio, ma che non sarà a brevissimo .

