Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme: quarantena di coppia

È ufficiale il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due, dopo settimane di rumors senza mai una prova o una conferma ufficiale, sono stati immortalati dal fotografo di Chi nel numero in edicola di mercoledì 1 aprile. L’influencer e il dj, che si erano lasciati un anno e mezzo fa, non solo sono tornati insieme, ma stanno trascorrendo insieme la quarantena a Pomezia, nella casa di Giulia da dove escono soltanto per fare la spesa per loro e per la famiglia dell’influencer.

Si ricompone così una delle coppie più chiacchierate dello showbiz. Dopo la separazione da Damante (sulla quale ha scritto anche un libro diventato un best seller), Giulia De Lellis ha avuto una storia con il pilota di MotoGP Andrea Iannone, che si è conclusa all'inizio di febbraio.

