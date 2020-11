Grande Fratello Vip, tampone Covid negativo per Selvaggia Roma: «Non vedo l'ora di entrare nella Casa»

Selvaggia Roma è pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip dato che è finalmente risultata negativa al tampone per il covid. Selvaggia Roma era nella lista dei nuovi ingressi al Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, ma il coronavirus aveva appunto bloccato la sua partecipazione.

Selvaggia Roma dopo 10 giorni di isolamento fiduciario finalmente è risultata negativa al tampone ed è pronta a fare il suo ingresso nel reality più spiato d’Italia. L’annuncio della guarigione l’influencer l’ha naturalmente dato nello stories di Instagram, dove prima ha postato un’immagine con scritto “Negativa - Covid 0, Selvaggia 1000” e poi si è rivolta in un video ai suoi follower mentre si godeva la ritrovata libertà assieme a un’amica: “Sono molto felice e vi ringrazio a tutti quanti. Stiamo andando a prendere un gelatino e poi mi vado a fare dei capelli… perché ho dei capelli che lasciamo perdere!”.

Ora l’attesa è tutta per l’ingresso nella casa: “Ora che sono guarita non vedo l'ora di entrare nella Casa del “Gf Vip” – ha fatto sapere all'Adnkronos- il mio ingresso nella Casa non è stato mai annullato, ma solo rinviato e perciò spero che mi chiamino presto”.

Ultimo aggiornamento: 6 Novembre, 14:39

