GFVip, Guenda Goria contro Elisabetta Gregoraci: «Vive nella sua immagine, se la sfiori ti sbrana»

Tra Guenda Goria ed Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip non è corso buon sangue. Guenda Goria ed Elisabetta Gregoraci hanno avuto un duro faccia a faccia nell’ultima diretta ed ora l'ex gieffina continua l’attacco: “Vive nella sua immagine, priva di umanità, se la sfiori ti sbrana”.

Il giudizio di Guenda Goria su Elisabetta Gregoraci, come si poteva immaginare dai trascorsi nella casa, non è positivo: Non mi piace – ha spiegato in un’intervista a “Chi” - senza dubbio. Passa il tempo e il suo essere falsa viene fuori sempre di più. Vive della sua immagine, guai se la sfiori altrimenti ti sbrana, priva di senso di ironia completamente, scioccante credetemi: nella sua perfezione c’è qualcosa di sinistro, ma tanto imperfetto. Elisabetta manca di umanità in pieno! Anzi, non sa nemmeno cosa sia”.

A vincere senso lei sarà Tommaso Zorzi (“Un generoso. Lui è un creativo, prende posizioni, si mette a nudo, è vero fino in fondo”), mentre lo stratega potrebbe essere Francesco Oppini: “Ma attenzione: uno stratega deve saper giocare ben, dev’essere furbo. Lui non sa ascoltare, si fa scoprire facilmente le carte, quindi è uno stratega di seconda mano, di scorta”.

Oggi è single ma dal suo passato è arrivato l'ex Christian Leone: “Non ha lasciato il segno nel mio cuore. Diciamo che è simpatico. Ho letto le sue dichiarazioni. Ma non ha il peso specifico, né gli strumenti intellettuali per starmi accanto. Poi non è che sia stato questo grande amore, ha cercato visibilità”.

