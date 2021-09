Clizia Incorvaia e l'allenamento quando si è in gravidanza dopo i 40 anni: ecco gli esercizi che si possono fare

Notizia che compare sui social, diffusione veloce. Sì, ormai lo sanno tutti: Clizia Incorvaia è in dolce attesa. La showgirl 40enne aspetta un figlio da Paolo Ciavarro, 29 anni, ed è al settimo cielo. Nelle stories Instagram rivela l'emozione dopo le prime ecografie e racconta ai followers come si prenderà cura del proprio corpo allenandosi anche in gravidanza.

''Dopo tre mesi di stop e riposo assoluto, la ginecologa mi ha detto che posso riprendere l'attività fiscia'' spiega Clizia dopo la visita dal medico. Mentre Paolo Ciavarro è emozionatissimo per aver visto le immagini del bebè, la sua compagna racconta il momento che stanno vivendo. Sono felici e hanno mille progetti.

Clizia è una sportiva e ha deciso di muoversi anche adesso che è in dolce attesa: ''Posso fare il tapis roulant e allenare le braccia, poi vi spiegherò tutto''. La Incorvaia ci tiene a precisare: ''Non voglio sostituirmi a nessuno, la mia ginecologa mi ha dato l'ok, ma ognuna di voi deve sentire il proprio medico''.

