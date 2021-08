Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro genitori: l'annuncio della dolce attesa su Instagram

Arriva l'annuncio ufficiale si Instagram: Clizia Incorvaia è in dolce attesa, lei e Paolo Ciavarro saranno genitori. "Non è stato facile mantenere il segreto più bello – ha scritto Clizia – sono così felice, desideravo tanto dar un fratellino o sorellina a Nina". I due si sono innamorati all'interno della casa del Grande Fratello Vip 4, un amore solido sugellato ora dall'arrivo di un bebè. Si tratta del secondo figlio per l'influencer: Nina, 6 anni, è figlia dell'ex marito Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni. I due gieffini oggi sembrano più inseparabili e felici che mai: la notizia del bimbo in arrivo li ha portati al settimo cielo.

