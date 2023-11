Chiara Nasti e Zaccagni, la superfesta di compleanno di Thiago fa impazzire gli hater: «Mai visto nulla di più osceno»

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno organizzato un party decisamente in grande per il figlio Thiago, che di recente ha compiuto un anno. Il tema era 'Thiago World', che trionfava in ogni angolo della location. Come al solito non sono mancate le critiche sui social, che hanno definto il tutto molto «trash».

Il party

Il tema era proprio il mondo del bambino, c'era un truccatore, un trenino, dolci di ogni genere e anche molti gadget: magliette, boracce, cuscini e anche maschere da indossare, tutto con il viso di Thiago stampato sopra.

I commenti sui social sono molti e in gran parte negativi: «Non ho mai visto nulla di più osceno» e «Non potrei mai essere gelosa di una cosa del genere. Il piccolo ha un anno, non capisce nemmeno tutta questa pagliacciata. Ma poi facce sue ovunque», questi alcuni dei commenti sul profilo di Chiara Nasti. I follower sembrano non aver apprezzato lo stile della festa, che è stata definita da molti poco elegante: «Suburra a confronto è una riunione dell’Accademia della Crusca», uno dei commenti. Chiara, come sempre, ha risposto anche a qualche critica, dicendo che erano dettate solo dall'invidia.