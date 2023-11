Zaccagni e Nasti, ladri in casa nella notte in via della Camilluccia, rubati gioielli per 70mila euro

Neanche il tempo di gordersi i miglioramenti con il ginocchio destro che Zaccagni si è trovato di fronte una brutta sorpresa. L'esterno della Lazio infatti ha subito un furto nella sua abitazione (dove vive con Chiara Nasti), con i ladri che hanno fatto irruzione nell'abitazione dove vive con la famiglia, in via della Camilluccia, portando via dei gioielli per un valore stimato di 70mila euro.

L'unica notizia positiva della vicenda è che in quel determinato momento il giocatore biancoceleste non si trovava in casa, mentre una volta avvertiti sono arrivati sul posto le volanti della Polizia.

Furto nella notte in casa Zaccagni. L'esterno sta rientrando da un problema al ginocchio

Nottata da dimenticare perciò per il calciatore biancoceleste, mentre Sarri lo attende in gruppo tra oggi e domani. A causa di una distorsione alla caviglia destra il numero 20 della Lazio era stato costretto a saltare prima il derby e poi le due gare dell'Italia contro la Macedonia del Nord e l'Ucraina, valse poi la qualificazione ai prossimi Europei. Ora nel mirino per l'ex Hellas c'è la gara contro la Salernitana anche se con ogni probabilità si rivedrà tra i titolari nella determinante sfida di Champions League contro il Celtic.