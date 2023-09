Caterina Collovati contro Chiara Ferragni: «Vuole difendere le donne ma sbatte il sedere in faccia ai followers»

Caterina Collovati contro Chiara Ferragni. Non è la prima volta che accade, ma stavolta l'attacco è frontale: la moglie dell'ex difensore della Nazionale campione del mondo nel 1982, sul suo profilo Instagram, critica ferocemente l'imprenditrice digitale, con una story che non lascia spazio a interpretazioni.

Caterina Collovati contro Chiara Ferragni

Tutto era partito dalle parole di Andrea Giambruno, giornalista Mediaset e 'first gentleman', compagno della premier Giorgia Meloni, riguardo lo stupro di Palermo: le frasi sulla «libertà di ubriacarsi» e sull'eventualità di «incontrare il lupo» avevano fatto infuriare la Ferragni. Ci tengo a ricordare ad Andrea Giambruno e ad altri colleghi che non abbiamo problemi con i lupi - aveva scritto - e neppure con giganti buoni, mostri, cani e bestie varie. Il nostro problema sono gli uomini, come loro».



A distanza di qualche giorno, arriva appunto la replica piccata della Collovati: «Avvertire la signora Ferragni che anche sbattere continuamente il sedere in faccia ai followers rappresenta un problema: trattasi di ossessione compulsiva.

E visto che l'altro giorno spiegava al mondo intero quale fosse il problema delle donne, metta anche il suo vizio nell'elenco dei problemi!», scrive l'opinionista tv.