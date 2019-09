Camilla vacanze da single, fuga sullo yatch in Sardegna senza Carlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vacanze da single perShand. La duchessa di Cornovaglia ha scelto il mare della Sardegna per lasciarsi alle spalle gli impegni ufficiali, gli obblighi di corte e il maritoCamilla, che per il secondo anno consecutivo ha scelto la Sardegna, è stata sorpresa da “Chi”, in edicola domani, a bordo del lussuosissimo yacht Leander G, molto amato dai reali inglesi, ai quali il precedente proprietario, sir Frederick Gosling concedeva il noleggio gratuito dopo che i Windsor avevano rinunciato allo yacht reale Britannia.Le vacanza sono durate quattro giorni, due costeggiando i mari della Corsica e i restanti viaggiando da Capo d’Orso all’isola di Caprera. Poi la Duchessa è partita per Balmoral per non fare ulteriormente innervosire la suocera, già seccata per la sua “fuga”…