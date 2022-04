Britney Spears è incinta a 40 anni: l'annuncio social della popstar sulla terza gravidanza

Britney Spears è incinta. La nuova vita della popstar ricomincia da un'autobiografia, per la quale incasserà un assegno di 15 milioni di dollari dalla casa editrice Simon & Schuster, e da una gravidanza, la terza. La cantante ha scoperto quasi per caso di essere in dolce attesa e pochi minuti fa ha dato il lieto annuncio sui social.

APPROFONDIMENTI LE NOZZE Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sposi, l'abito da 112 mila euro e... IL TRIANGOLO NO Antonella Fiordelisi, il flirt con Briatore? Su Instagram:...

Abramovich, il sushi arriva in jet privato per 40mila sterline: la cena a domicilio da Londra all'Azerbaigian

Britney Spears è incinta: l'annuncio social

Dopo essersi finalmente liberata della tutela legale del padre Jamie, che per 13 anni ha controllato e disposto del patrimonio della figlia, la popstar ha ripreso in mano la propria esistenza e oggi si gode la sua storia con il fidanzato (che lei chiama marito) e personal trainer Sam Asghari, 12 anni più giovane di lei.

È stata proprio una scherzosa conversazione con il compagno a spingere Britney a fare il test di gravidanza. Come raccontato su Instagram, qualche giorno fa la cantante si sentiva più gonfia e ingrassata. «Ho perso così tanto peso per andare a Maui solo per riguadagnarlo ho pensato. 'Geez... cosa è successo al mio stomaco?'. Mio marito ha detto: 'No sciocchina, sei incinta di cibo'. Così ho fatto un test di gravidanza e uau, bene, sto avendo un bambino» ha scritto la Spears, che fra pochi mesi darà alla luce il suo terzo figlio.

La cantante 40enne, già mamma di Sean, 16 anni, e Jayden, 15 anni, avuti con l'ex marito Kevin Federline, ha ammesso di essere spaventata all'idea di poter soffrire di nuovo di depressione, come in passato. «È difficile perché quando ero incinta soffrivo di depressione perinatale. Devo dire che è assolutamente orribile, le donne non ne parlavano allora. Alcune persone consideravano pericoloso che una donna si lamentasse così con un bambino dentro di lei, ma ora le donne ne parlano ogni giorno. Grazie a Dio quel dolore non è più un intimo segreto». Britney Spears sembra determinata ad affrontare la sua terza gravidanza con tanta positività: «Questa volta farò yoga ogni giorno! Per diffondere tanta gioia e amore!».

© RIPRODUZIONE RISERVATA