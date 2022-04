Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sposi, l'abito da 112 mila euro e lo sgarbo a mamma Victoria

Il figlio 23enne dell'ax calciatore David Beckham e dell'ex Posh Spice Victoria, Brooklyn Beckham è convolato a nozze con Nicola Peltz, ereditiera 28enne, lo scorso sabato a Palm Beach, nella tenuta da 103 milioni di dollari di proprietà della famiglia della sposa.

I fratelli di Brooklyn Romeo, 19 anni, e Cruz, 17 anni, hanno fatto da testimoni, mentre la sorella Harper, 10 anni, era una damigella d'onore. Tanti i vip che hanno riempito il prestigioso tableau degli ospiti, ma il vero grande protagonista dell'evento, come previsto del resto, è rimasto il costoso abito della sposa: un Valentino dal valore di oltre 100 mila euro.

Nicola Peltz, l'abito Valentino stroncato sui social

Nonostante il prezzo ben lontano dalle etichette dei comuni mortali, l'abito da sposa di Nicola Peltz, non è piaciuto al popolo di Twitter dalle alte aspettative. In molti si sono chiesti come mai la bella ereditiera non abbia scelto un'abito confezionato dalla maison di sua suocera Victoria. Il look da matrimonio personalizzato di Peltz è piuttosto il frutto di un anno di progettazione con il team del direttore creativo di Valentino Pierpaolo Piccioli, due viaggi al quartier generale di Roma e due prove negli Stati Uniti. Linee regolari, abbinate a un lungo velo e a guanti di pizzo francese.

Le nozze dei rampolli inglesi, secondi solo alla Royal Family, sono state fotografate da Vogue. Elegantissimi i genitori di lui a tal punto da fare concorrenza alla giovane coppia in festa. L'ex spice ha indossato un abito in raso argento di Valentino con sottili spalline argentate e una profonda scollatura. «Benvenuta in famiglia», ha scritto sul proprio profilo Instagram dopo la cerimonia con rito ebraico.

Il cocktail party post-cerimonia è stato organizzato dal famoso chef Thierry Isambert, noto per aver cucinato per l'ex presidente Bill Cinton. La lista degli invitati piena di celebrità: tra gli altri la Spice Girl Mel B, lo chef Gordon Ramsay, la top model Gigi Hadid e la socialite Nicole Richie.

