Silvio Berlusconi sul treno per Roma: la foto sui social. E qualcuno nota un «dettaglio»

«In treno in direzione Roma per raccontare 'L'Italia del futuro' di Forza Italia». Silvio Berlusconi annuncia così sul proprio profilo Instagram, a corredo di una foto che lo ritrae sorridente, il suo arrivo in treno a Roma, dove è atteso per il discorso conclusivo di domani pomeriggio della Convention azzurra. Guardando con attenzione lo scatto, c'è un particolare che balza subito agli occhi: una fede nuziale in oro giallo alla mano sinistra, anello scambiato nel rito del matrimonio dagli sposi come simbolo di legame e fedeltà per tutta la vita con Marta Fascina.

Berlusconi, la fede delle "nozze non nozze"

Un segno tangibile di un legame profondo, quello con la deputata Fi Marta Fascina, celebrato con un maxi party all'americana a Villa Gernetto il 19 marzo scorso, che stride con la narrativa offerta fino ad ora dallo staff azzurro sui giornali, secondo la quale non si è trattato di un matrimonio.

A Villa Gernetto, è stato sottolineato più volte dalle parti di Arcore, è stata celebrata l'unione tra il Cav e la compagna con cui conviveva da circa tre anni, ma non c'è stato nessun matrimonio. Meglio parlare di 'nozze non nozze'. Almeno fino a prova contraria, come dimostra la foto postata oggi sui social.

